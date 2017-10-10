Неймар побрил наголо партнера по сборной Бразилии. Фото

Нападающий сборной Бразилии Неймар побрил наголо защитника Жорже, сообщает официальный Твиттер пентакампеонов. Таким образом, капитан поздравил партнера с дебютным вызовом в национальную команду.
В матче с Боливией (0:0) защитник на поле не вышел. Возможно, дебют на поле состоится в рамках отборочного матча чемпионата мира-2018 против сборной Чили. Игра состоится 11 октября в 02.30 по московскому времени. Напомним, что в этом году 21-летний Жорже перешел в "Монако" из "Фламенго".
Neymar shaved Monaco left back Jorge's hair, as his way of welcoming him to the Seleção family on his first call up. pic.twitter.com/LnDv8Mpo9Z– Seleção Brasileira (@BrazilStat) 9 октября 2017 г.
igogohruhru
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07:55