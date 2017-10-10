Неймар побрил наголо партнера по сборной Бразилии. Фото

Нападающий сборной Бразилии Неймар побрил наголо защитника Жорже, сообщает официальный Твиттер пентакампеонов. Таким образом, капитан поздравил партнера с дебютным вызовом в национальную команду.

В матче с Боливией (0:0) защитник на поле не вышел. Возможно, дебют на поле состоится в рамках отборочного матча чемпионата мира-2018 против сборной Чили. Игра состоится 11 октября в 02.30 по московскому времени. Напомним, что в этом году 21-летний Жорже перешел в "Монако" из "Фламенго".