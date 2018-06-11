Неймар опубликовал фотографию с пляжа в Сочи.

Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал в своем Инстаграме совместную фотографию с защитником команды Филипе Луисом с пляжа в Сочи.

Сегодня сборная Бразилии прибыла в Россию для участия в предстоящем чемпионате мира. Команда будет располагаться на базе в Сочи и проведет открытую тренировку для болельщиков 12 июня на стадионе "Юг-спорт".

Чемпионат мира—2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Групповой этап турнира сборная Бразилии начнет матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). Затем команда сыграет с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершит групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).

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