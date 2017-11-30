Нападающий сборной Бразилии Неймар отметил, что сейчас команду уважают больше, чем три-четыре года назад. Он также считает, что на чемпионате мира 2018 года бразильцев ждет большой успех.

Напомним, на домашнем ЧМ-2014 Бразилия в полуфинале проиграла Германии со счетом 1:7.

– Многим показалось, что после провала на ЧМ-2014 Бразилия потеряла свое лицо. Вы согласны?

– Да, согласен. Сейчас команду уважают больше, чем три-четыре года назад. Люди относятся к нам по-другому, – сказал Неймар. – Наконец-то вернулась та Бразилия, которую уважают и которой восхищаются. Та команда, которая любит хороший футбол. И мы этому рады. У болельщиков, да и у всей нации, теперь совсем другое настроение. Мы уверены в своих силах и с нетерпением ждем чемпионата мира. Авторитет за деньги не купишь.

– Какую роль в вашей карьере вы отводите ЧМ-2018?

- У меня смешанные чувства по поводу чемпионата мира. Наш домашний чемпионат мира я закончил совсем не так, как хотел. Мечтал выиграть его, а вместо этого проиграл. Да я просто его не закончил! Получил серьезную травму и, к сожалению, мне пришлось за это расплачиваться. Неделю потом был сам не свой. Много плакал и все время спрашивал себя, как так могло получиться. Но потом понял, что все, что случается с тобой в жизни не по твоей воле, делает тебя сильнее. Это учит тебя и готовит к будущему. Думаю, на этом чемпионате мира Бразилию ждет большой успех. Я отдам все силы ради победы на турнире.

– Закончите фразу: в 2018 году Неймар будет…

– Очень счастлив на чемпионате мира!

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.