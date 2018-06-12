Неймар на русском языке поздравил Коутинью с днем рождения

Форвард сборной Бразилии Неймар в своем Инстаграме поздравил партнера по команде Коутинью с днем рождения. Сегодня, 12 июня, игроку "Барселоны" исполнилось 26 лет.



- С днем рождения, - написал Неймар на русском языке.



В настоящее время оба игрока находятся в Сочи, где готовятся к чемпионату мира-2018.

Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

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