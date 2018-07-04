Неймар на ЧМ-2018 лежал на газоне уже 14 минут

Капитан сборной Бразилии Неймар на чемпионате мира-2018 запоминается не только голами, но и постоянными падениями. Портал Dream Team подсчитал, что за четыре матча турнира форвард провел лежащим на газоне уже 14 минут. Самый долгий отрезок лежания пришелся на матч 1/8 финала против Мексики (2:0) - 5 минут и 30 секунд после того, как Мигель Лаюн наступил ему на лодыжку. Также большой отрезок - 3 минуты 40 секкунд - пришелся на игру со Швейцарией (1:1).

Справедливости ради, на Неймаре больше всего фолят на турнире. На данный момент против него совершено уже 23 нарушения правил.

Увеличить период лежания на газоне Неймар сможет в четвертьфинальном матче против Бельгии, котоорый пройдет 6 июля в Казани.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)