Неймар может приступить к тренировкам на поле на следующей неделе

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар отметил, форвард "ПСЖ" Неймар может вернуться к тренировкам на поле на следующей неделе. По словам медика, процесс восстановления игрока идет хорошо.



- Он может начать тренировки на поле со следующей недели при условии, что результаты завтрашнего теста будут положительными, - приводит AFP слова Ласмара. - Его процесс восстановления идет хорошо, физическое состояние с самого начала меняется так, как мы и ожидали.



Напомним, Неймар 25 февраля в матче 27 тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. 5 мая он вернулся в расположение "ПСЖ" и приступил к тренировкам в тренажерном зале на клубной базе.



Сообщалось, что игрок успеет восстановиться к чемпионату мира-2018.

Неймар боится, что вновь получит травму