Неймар может получить земельный участок в Казани за хет-трик в матче с Бельгией

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что власти города готовы подарить нападающему сборной Бразилии Неймару земельный участок в проектируемом экорайоне, если тот оформит хет-трик в матче 1/4 финала чемпионата мира против Бельгии. Игра пройдет в столице Татарстана 6 июля, начало игры – 21.00 по московскому времени.

- Надо что-нибудь придумать такое, забьет три гола - найдем спонсора, Неймару подарим первый земельный участок, - цитирует ТАСС Метшина. - Представляете, какой магнит будет - жить по соседству с Неймаром, на одной территории экорайона. В Бразилии же жарко, первую квартиру Неймару, если забьет гол и так далее, про спонсоров потом скажем.

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