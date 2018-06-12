Неймар и Марселу - самые популярные игроки в сборной Бразилии у российских болельщиков

На открытой тренировке сборной Бразилии самым популярным игроком для зрителей ожидаемо стал Неймар. Его фамилию скандируют практически без перерыва и дети, и взрослые.



Также некоторые болельщики зовут Марселу. Большинство ждет автографы именно от этих двух футболистов.

Что касается самой тренировки, то пока стартовый состав сборной лишь разминается, и совершает небольшие пробежки. Остальные работают под руководством главного тренера сборной Тите. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

#ЧМ2018 Неймар и Марселу - самые популярные игроки у российских болельщиков pic.twitter.com/7mFH40XMwr – СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 12 июня 2018 г.

Ранее стало известно, что тренировке присутствует порядка пяти тысяч болельщиков.

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