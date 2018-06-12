10:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Неймар и Марселу - самые популярные игроки в сборной Бразилии у российских болельщиков


На открытой тренировке сборной Бразилии самым популярным игроком для зрителей ожидаемо стал Неймар. Его фамилию скандируют практически без перерыва и дети, и взрослые.

Также некоторые болельщики зовут Марселу. Большинство ждет автографы именно от этих двух футболистов.

Что касается самой тренировки, то пока стартовый состав сборной лишь разминается, и совершает небольшие пробежки. Остальные работают под руководством главного тренера сборной Тите. (Юлия ЯКОВЛЕВА) 

Ранее стало известно, что тренировке присутствует порядка пяти тысяч болельщиков.

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