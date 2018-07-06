Неймар едет домой! Бельгия выбила Бразилию с ЧМ и вышла в полуфинал

Сборная Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира проиграла Бельгии (1:2).

В первом тайме сначала бразилец Фернандинью срезал мяч в свои ворота, а затем Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийцев. После перерыва Ренату Аугусту отыгрыл один гол.

На 90+4-й минуте Тибо Куртуа вытащил мяч из-под перекладины после удара Неймара.

В полуфинале Бельгия во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге сыграет против Франции.

Чемпионат мира-2018

1/4 финала

Бразилия – Бельгия – 1:2 (0:2)

Голы: Фернандинью, 13 - в свои ворота (0:1). Де Брейне, 31 (0:2). Ренату Аугусту, 76 (1:2).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Марселу, Коутинью, Фернандинью, Паулинью (Ренату Аугусту, 73), Виллиан (Роберту Фирмину, 46), Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58), Неймар.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Менье, Э.Азар, Витсель, Феллаини, Де Брейне, Шадли (Фермален, 83), Лукаку (Тилеманс, 87).

Предупреждения: Алдервейрелд, 48. Менье, 71. Фернандинью, 85. Фагнер, 90.

Судьи: МАЖИЧ, Джурджевич, Ристич (все Сербия).

ВАР: Орсато (Италия). Гиль (Польша), Борш, Цвайер (все Германия).

6 июля. Казань. Стадион "Казань Арена".

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