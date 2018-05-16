Неймар: "Боялся, что вовремя не вернусь после травмы"

Нападающий "ПСЖ" Неймар доволен тем, как произошло его возвращение к тренировкам. Бразилец снова стал тренироваться спустя два с половиной месяца после травмы.

– Я начал тренироваться с мячом, делать передачи, исполнять удары, – цитирует Le Figaro Неймара. – Чувствовал себя хорошо, спокойно. Понятно, что были поначалу некоторые опасения, но постепенно они ушли. Самым большим вызовом в карьере стала подготовка к чемпионату мира после травмы. Было тяжело, поскольку я проводил хороший сезон, а потом внезапно случилась травма. Не хочется больше такого переживать. Боялся, что вовремя не вернусь.