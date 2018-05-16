Невызов в сборную Германии на ЧМ-2018 довел Вагнера до слез

Нападающий "Баварии" Сандро Вагнер был разочарован тем, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не включил его в состав команды на чемпионат мира-2018, сообщает Bild. По информации издания, такое решение штаба команды довело 30-летнего форварда до слез.

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Отмечается, что Вагнер узнал о том, что не попал в состав сборной во время тренировки "Баварии". Партнеры форварда и главный тренер команды Юпп Хайнкес поддержали игрока. При этом, наставник мюнхенцев сказал, что пригласил бы нападающего в сборную и не понимает, почему Лев принял такое решение.

Напомним, Сандро Вагнер в сезоне-2017/18 принял участие в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 15 мячей и сделав 4 голевые передачи.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Германии в группе F сыграет с Мексикой, Швецией и Кореей.

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