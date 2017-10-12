Невыход США на ЧМ-2018 не повлиял на планы американской компании транслировать турнир

Непопадание сборной США на чемпионат мира-2018 не скажется на планах компании Fox транслировать матчи турнира. Ранее стало известно, что Fox выложил за трансляцию около 200 миллионов долларов. Американцы в отборочном турнире в КОНКАКАФ финишировали на пятом месте и не вышли на чемпионат мира впервые с 1986 года.

"Результаты отборочного турнира ЧМ-2018 не скажутся на планах Fox Sports на крупнейшее спортивное событие в мире. В то время, как США вылетели, главные звезды мира, от Лионеля Месси до Криштиану Роналду, получили путевки в Россию, и встретятся с командами вроде Мексики и Англии, у которых большие фан-базы в штатах. Чемпионат мира - это величайшее спортивное событие на земле, которое раз в четыре года меняет мир на один месяц. Fox Sports остается твердым в своем намерении транслировать игры в Америке и продолжит сотрудничество с Федерацией футбола США при подготовке к ЧМ-2022", - говорится в заявлении телеканала.