Нетребко и Доминго примут участие в большом концерте перед стартом чемпионата мира

Большой концерт, приуроченный к старту чемпионата мира, пройдет 13 июня в Москве. Ранее сообщалось, что в нем примут участие Денис Мацуев, Валерий Геригев и Симфонический оркестр Мариинского театра.

Как передает "Р-Спорт", кроме того на сцену выйдут Анна Нетребко, Пласидо Доминго и другие известные исполнители классической музыки.

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