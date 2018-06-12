"Нет места, лучше чем Саранск". В сборной Панамы оценили тренировочную базу на ЧМ

Президент Панамской федерации футбола Педро Халуха отметил, что игроки национальной команды чувствуют себя как дома в Саранске, где они готовятся к чемпионату мира.

- Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше, - цитирует ТАСС Халуху. - Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск.



Для нас выход на чемпионат мира - это уже большая победа. Но нам бы хотелось заявить о себе на этом чемпионате мира.

Сборная Панамы в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).

Сборная Панамы показала свои условия проживания в Саранске. Видео //

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