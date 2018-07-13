Нестор Питана: "Я бы сравнил назначение на финал ЧМ-2018 с тем, когда узнал, что стану отцом"

Аргентинский арбитр Нестор Питана отметил, что может сравнить назначение на финал чемпионата мира-2018 с рождением ребенка. В решающем матче турнира встретятся сборные Франции и Хорватии. Для Питаны эта встрече станет пятой на турнире.

- В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось что-то подобное, - приводит пресс-служба ФИФА слова Питаны. - Я испытываю невероятные ощущения, меня переполняют эмоции. Я бы сравнил это с тем моментом, когда узнал, что стану отцом. И то, и другое подразумевает огромную ответственность и готовность жертвовать собой. Каждый ребенок, который любит футбол, мечтает оказаться в финале Чемпионата мира. Наша команда много работала, чтобы заслужить это право. Это одна из самых больших наград, которую можно получить в мире судейства. Теперь мы хотим достойно завершить свою работу.

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