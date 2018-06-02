Нериус Бараса: "Игнашевич в полном порядке, лучше защитников все равно нет"

Бывший футболист "Крыльев Советов" и "Алании" литовец Нерюс Бараса выразил мнение, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич остается лучшим игроком обороны сборной России. 38-летний Игнашевич был вызван в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018.
- Игнашевич в полном порядке, чего смотреть в паспорт, оценивая его игру? - цитирует "Р-Спорт" Барасу. - Лучше защитников у нас все равно нет. Здорово, что он вернулся в сборную, как говорится, опыт не пропьешь. И братья Березуцкие точно лишними не стали бы, 100 процентов. Не знаю, почему они не захотели играть, видимо, у них свои взгляды.
На чемпионате мира многое будет зависеть от Игоря Акинфеева, уверен, что он подойдет к турниру в отличной форме, тем более тренер вратарей – литовец Гинтарас Стауче. Надеюсь на Головина, Миранчуков, Смолова и Дзюбу. Команда у России хорошая, только не хватает сыгранности, уверенности. Все понимают, что домашний чемпионат мира бывает раз в жизни, и внимание общественности к команде приковано колоссальное.
Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180602/1137588393.html
- Крылья Советов См
- Сергей Игнашевич
- Алания
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)