Неподдельная радость экс-динамовца Уилкшира на победу России в матче с Испанией

Бывший защитник московского "Динамо" и "Ахмата" Люк Уилкшир болел за сборную России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 по пенальти). Австралиец очень бурно отпраздновал выход команды Станислава Черчесова в четвертьфинал турнира.
7 июля в Сочи Россия сыграет против Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Мигель Данни: Davai Russia //
"Давай!" Промес болел за сборную России в матче с Испанией //
Кришито поздравил сборную России с победой над Испанией //
Боккетти поздравил сборную России на русском языке //
Витсель поздравил сборную России с выходом в 1/4 финала чемпионата мира
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