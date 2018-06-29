Неофициальный гимн Евро-2008 вошел в топ-3 лучших песен XXI века

Известный американский журнал Rolling Stone составил список из ста лучших песен XXI века. Третье место в этом рейтинге заняла песня Seven Nation Army группы The White Stripes.

В футбольном мире композиция получила популярность во время чемпионата Европы-2008. После турнира в Австрии и Швейцарии запоминающийся мотив стали напевать болельщики со всего мира.

Примечательно, что эта песня звучит на каждом матче чемпионата мира-2018 - под ее звуки на поля российских стадионов выходят команды.

Первое место в этом рейтинге заняда песня Crazy in Love в исполнении американской R’n’B-певицы Beyonce. На втором месте расположилась композиция Paper Planes британки M.I.A.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ