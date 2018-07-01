"Немножко". Как Федор Смолов реагирует на победу сборной России

Нападающий сборной России Федор Смолов оригинально отреагировал на победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1 (4:3 пен.) в пользу россиян, Смолов реализовал один из послематчевых 11-метровых.
- Немножко - написал Смолов в своем Инстаграме, сопроводив запись фотографией российских футболистов, радостно бегущих по полю после финального свистка.
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).
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