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Немка утверждает, что ее изнасиловали в Москве у памятника Пушкину

Болельщики сборной Германии. Фото AFP
Болельщики сборной Германии. Фото AFP

Гражданка Германии пожаловалась в полицию, заявив, что ее изнасиловали около памятника Пушкину в центре Москвы. Как сообщает "Интерфакс", по жалобе немки проводится проверка.

– 24 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление гражданки Германии 1984 года рождения о том, что ранним утром неизвестные на Пушкинской площади у памятника Пушкину нанесли ей телесные повреждения и совершили насильственные действия сексуального характера, – заявил осведомленный источник.

По его словам, пострадавшая опрошена, проведен ее медосмотр. Проводится поиск предполагаемых злоумышленников, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/moscow/618381

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