Немка утверждает, что ее изнасиловали в Москве у памятника Пушкину

Гражданка Германии пожаловалась в полицию, заявив, что ее изнасиловали около памятника Пушкину в центре Москвы. Как сообщает "Интерфакс", по жалобе немки проводится проверка.

– 24 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление гражданки Германии 1984 года рождения о том, что ранним утром неизвестные на Пушкинской площади у памятника Пушкину нанесли ей телесные повреждения и совершили насильственные действия сексуального характера, – заявил осведомленный источник.

По его словам, пострадавшая опрошена, проведен ее медосмотр. Проводится поиск предполагаемых злоумышленников, обстоятельства происшествия устанавливаются.