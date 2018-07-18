Немецкий журналист заявил, что ЧМ-2018 "превратил русских в людей"

Журналист немецкой газеты Die Tageszeitung Андреас Руттенауэр заявил, что чемпионат мира-2018 превратил "русских в людей". Об этом он пишет в своем материале под названием "Как русские становятся людьми".

В публикации говорится об изменениях, которые ЧМ-2018 привнес в Россию. По мнению Руттенауэра, на время турнира все фанаты с Fan ID получили право на улыбки полицейских и мелкие нарушения. Таким образом, документ стал чем-то вроде "универсальной лицензии".



По словам обозревателя, под конец ЧМ-2018 все стало возвращаться в прежнее русло и сотрудники правоохранительных органов вновь стали грубыми. Журналист считает, что чемпионат мира "превратил русских в людей" лишь на четыре недели.

Руттенауэр пишет о том, что многие жители России мечтают переехать за границу. Он сообщает, что россияне устали от коррупции, цензуры в Интернете, а также от нецелесообразных бюджетных трат.



Также немецкий журналист высказал мнение, что многие западные туристы представляли Россию более советской, чем она есть на самом деле. Иностранцы были удивлены позитивной атмосфере в стране-хозяйке ЧМ-2018.

Чемпионат мира проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В финале сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2).