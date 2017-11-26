Немецкий журналист: "Проблема допинг-контроля есть и в Германии"

Немецкий журналист Джонатан Саксе отметил, что ФИФА и другие футбольные организации не могут обеспечить достаточную систему допинг-контроля. По его словам, проблемы с тестированием игроков есть и в немецком футболе.

- Думаю, проблем допинг-контроля существует и в Германии, - приводит Deutschlandfunk слова Саксе. - У нас недостаточное количество проверок и низкое качество. Например, в бундеслиге есть футболисты, которые не тестировались в течении целого года.

Исходя из того, что после положительной допинг-пробы Марадоны в 1994 году на чемпионатах мира не было ни одного положительного теста, можно сделать два вывода: или в футболе нет никакого допинга, или система контроля там не работает. А за это отвечает ФИФА. Я склоняюсь ко второму варианту.

Напомним, ранее глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России. По его словам, это пойдет только на пользу и снимет все подозрения.

Ранее британское издание Mail on Sunday опубликовало информацию о том, что ФИФА хочет связаться с информатором ВАДА и бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым с целью получения информации о допинге в российском футболе.