Немецкий журнал извинился перед сборной России

Немецкий спортивный журнал Spiegel извинился перед сборной России после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1). В свежем выпуске вышла статья с заголовком: "Прости, Россия, мы неправы".

После первой игры россиян на мировом первенстве против Саудовской Аравии (5:0) Spiegel написал, что подопечные Станислава Черчесова​ все равно не выйдет из группы. Теперь журнал написал: "После второй игры все иначе: Россия почти вышла в 1/8 финала и поменяла наше мнение".

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