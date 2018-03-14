11:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018

Райнхард ГРИНДЕЛЬ. Фото REUTERS
Райнхард ГРИНДЕЛЬ. Фото REUTERS
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Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель выступил против бойкота чемпионата мира в России. По его словам, такая мера не имеет смысла и может только навредить.

 
Харри КЕЙН (третий слева) и другие футболисты английской сборной рискуют пропустить чемпионат мира-2018 из-за своих политиков.Допустим, Англия не приедет на ЧМ-2018. Что тогда?

– DFB опирается на диалог, а не на бойкот, – цитирует Bild Гринделя. – Нужно наводить мосты. Бойкот не пойдет на пользу. Олимпиада в Корее показала, что спорт может способствовать деэскалации, единению.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Eine Flasche Rotwein Und ein St&#252;ckchen Braten Schenken die M&#228;dchen Ihren Soldaten. Ei warum

11:50

serzheo

Ну так подгарает токмо у островитян, остальные живут нормальной жизнью.

11:34

Xen1um

Хорошо, когда есть мозги.

11:21

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