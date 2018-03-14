Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель выступил против бойкота чемпионата мира в России. По его словам, такая мера не имеет смысла и может только навредить.

– DFB опирается на диалог, а не на бойкот, – цитирует Bild Гринделя. – Нужно наводить мосты. Бойкот не пойдет на пользу. Олимпиада в Корее показала, что спорт может способствовать деэскалации, единению.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.