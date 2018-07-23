Немецкий футбольный союз опроверг обвинения в расизме и сожалеет об уходе Езила

Немецкий футбольный союз (DFB) с сожалением относится к решению полузащитника Месута Езила уйти из сборной Германии. Сегодня DFB выступил с заявлением, в котором опроверг все обвинения в расизме.

"Союз сожалеет об уходе Езила из сборной Германии. Это ничего не меняет в решимости DFB последовательно продолжать успешную интеграционную работу. Мы решительно опровергаем, что организация связана с расизмом.

Мы хотели бы, чтобы Езил оставался частью комады. Он решил иначе, и мы уважаем его выбор. Некоторые его высказывания оставим без комментариев", - говорится в сообщении DFB.

Ранее Езил заявил, что столкнулся с проявлениями расизма со стороны немецких болельщиков и политиков. Полузащитник выступал за сборную Германии с 2009 года. Он провел в составе команды 92 матча, в которых забил 23 мяча. В 2014 году стал чемпионом мира.