Немецкий болельщик приехал на ЧМ-2018 в тракторе с пивной бочкой и собакой

Болельщик сборной Германии приехал на чемпионат мира-2018 на тракторе с автодомом, стилизованным под пивную бочку, сообщает Твиттер welcome-2018.com. На одной из фотографий видно, что немец взял с собой в путешествие собаку.

Трактор ехал с небольшой скоростью (50 км/ч), поэтому фанату пришлось выехать заранее.