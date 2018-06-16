Немецкий болельщик приехал на ЧМ-2018 в тракторе с пивной бочкой и собакой

Болельщик сборной Германии приехал на чемпионат мира-2018 на тракторе с автодомом, стилизованным под пивную бочку, сообщает Твиттер welcome-2018.com. На одной из фотографий видно, что немец взял с собой в путешествие собаку.
Трактор ехал с небольшой скоростью (50 км/ч), поэтому фанату пришлось выехать заранее.
Hallo Moskau ! ⚽🚜– Welcome2018·com (@welcome_2018) 16 июня 2018 г.
Немецкий болельщик приехал на #ЧМ2018 на тракторе.#welcome2018 pic.twitter.com/Z11tL3fpOh
Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).