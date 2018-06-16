08:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Немецкий болельщик приехал на ЧМ-2018 в тракторе с пивной бочкой и собакой


Болельщик сборной Германии приехал на чемпионат мира-2018 на тракторе с автодомом, стилизованным под пивную бочку, сообщает Твиттер welcome-2018.com. На одной из фотографий видно, что немец взял с собой в путешествие собаку. 

Трактор ехал с небольшой скоростью (50 км/ч), поэтому фанату пришлось выехать заранее.

Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).

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