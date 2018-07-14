Немецким игрокам во время ЧМ-2018 отключали интернет, чтобы они не играли в приставку

Немецкий футбольный союз во время чемпионата мира-2018 распорядился отключать на ночь Wi-Fi на базе сборной Германии, пишет Bild.

На подобные меры организация пошла из-за того, что игроки национальной команды до 4 часов утра играли на PlayStation в FIFA и Fortnite.



Напомним, сборная Германии заняла последнее место в группе с командами Швеции, Мексики и Кореи. "Бундестим" впервые в истории не вышли в плей-офф чемпионата мира.

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