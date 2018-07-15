Немецкие СМИ обвинили Германию в высокомерном отношении к России

Журналистка Die Welt Катрин Шпер выступила с обвинением в отношении властей Германии. По ее мнению, к России относятся высокомерно, а также пытаются обвинить главу государства Владимира Путина. Шпер очень не нравится тон политиков Германии по отношению к стране-хозяйке чемпионата мира-2018.

По словам Шпер, последней каплей стали материалы о ЧМ, в которых поднимается вопрос о том, достойна ли Россия проведения такого турнира как чемпионат мира.

- Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место, - отметила Шпер. - Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят. Все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Похоже, все чемпионаты мира придется проводить в Германии. Хотя, там тоже вроде бы что-то было.

Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим за всю историю турнира.