Немецкие политики призывают исключить Езила и Гюндогана из сборной Германии

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" требует, чтобы тренерский штаб сборной Германии отчислил из команды полузащитников Месута Езила и Илкая Гюндогана. Недовольство многих политиков вызвало совместное фото этих футболистов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сделанное в мае.

– Командный дух с Езилом и Гюндоганом в сборной не работает, потому что люди, которые только частично соотносят себя со сборной, не могут быть носителями этого духа, – цитирует Reuters представителя партии Йерна Кенига. – Йоахим Лев должен решиться и отправить этих двоих домой. Есть игроки, которые гордятся нашей страной, а Езил и Гюндоган должны освободить два места в сборной для игроков, которые больше уважают Германию, чем президента Турции.

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