Немцу, доехавшему до Москвы на тракторе, подарили билет на матч

Немецкий болельщик, доехавший до Москвы на тракторе, приехал на нем в "Лужники". 70-летний поклонник сборной Германии выехал из Германии заранее, в середине мая, поскольку трактор передвигался с небольшой скоростью (около 50 км/ч). С собой он вез автодом, стилизованный под пивную бочку, и собаку.

Правительство Москвы вручило болельщику билет на матч чемпионата мира-2018 с Мексикой.

В фургоне - полноценный домик на колёсах, с кроватью, столом, умывальником и даже телевизором. pic.twitter.com/D7iBeO1YJC – Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) 17 июня 2018 г.

Правительство Москвы вручило немецкому дедушке билет на матч! Ему 70, он проехал 2000 километров, выехал в середине мая. pic.twitter.com/4FV8VGBRqv – Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) 17 июня 2018 г.

Германия - Мексика, чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)