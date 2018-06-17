16:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Немцу, доехавшему до Москвы на тракторе, подарили билет на матч


Немецкий болельщик, доехавший до Москвы на тракторе, приехал на нем в "Лужники". 70-летний поклонник сборной Германии выехал из Германии заранее, в середине мая, поскольку трактор передвигался с небольшой скоростью (около 50 км/ч). С собой он вез автодом, стилизованный под пивную бочку, и собаку.

Правительство Москвы вручило болельщику билет на матч чемпионата мира-2018  с Мексикой.

Германия - Мексика, чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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