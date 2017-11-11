Неманья Пейчинович: "С удовольствием представил бы сборную Сербии на чемпионате мира"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович хотел бы сыграть за сборную Сербии на чемпионате мира-2018. При этом он отметил, что будет доказывать новому главному тренеру команды, что он достоин поехать на мундиаль.

Напомним, Славолюб Муслин ушел в отставку. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Исполнять обязанности главного тренера национальной команды будет Младен Крстаич, который до этого помогал Муслину.

- С удовольствием представил бы сборную Сербии на чемпионате мира по футболу в 2018 году, но для этого нужно очень качественно и много работать, - цитирует ТАСС Пейчиновича. - Команду покинул главный тренер Славолюб Муслин, скоро назначат нового специалиста. Чем не прекрасный повод проявить себя и доказать новому тренеру, что заслуживаешь место в заявке национальной сборной?

Сейчас все мои мысли связаны с "Локомотивом", но, повторюсь, я готов выкладываться на все 100 процентов и заслужить вызов в сборную своей страны.