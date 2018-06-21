Неманья Матич: "Россию ждет светлое будущее в футболе после ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич на пресс-конференции перед матчем со сборной Швейцарии на ЧМ-2018 высказал мнение, что российский футбол ждет светлое будущее.

- Я могу сказать, что то, что мы пока видели в Самаре и база в Светлогорске – фантастика, тут все организовано на самом высоком уровне и даже не отличается от Англии, например. Я уверен, что российский футбол после этого мундиаля будет очень серьезно развиваться, - цитирует футболиста Р-Спорт. - Все то, что я видел, соответствует самым высоким мировым стандартам. Я думаю, что Россию ждет светлое будущее в футболе.

Матч Сербия – Швейцария состоится 22 июня в Калининграде и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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