Недопродажа билетов на матчи ЧМ-2018 в пределах погрешности

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин​ отметил, что количество непроданных билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года в России находится в пределах погрешности.

- Могу сказать, что на групповом этапе (ЧМ-2018) вы найдете очень мало свободных мест на стадионах, - цитирует "РИА Новости" Сорокина. - На каждый стадион недопродажи в пределах погрешности. Скажем, 1000-1500 тысячи билетов, но это максимум. Остатки билетов, как вы знаете, недавно поступили в продажу и были раскуплены моментально. В том числе дисконтируемые билеты с ограничениями по обзору поля.

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