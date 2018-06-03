Недалеко от стадиона "Нижний Новгород" нашли корпус РПГ

Подозрительный предмет, похожий на реактивную гранату РПГ, был обнаружен сегодня в нескольких сотнях метров от стадиона "Нижний Новгород", сообщает "Отрытый Нижний". Граждане обратились в полицию. После прибытия правоохранителей двор был оцеплен.

Как выяснилось, подозрительной находкой оказался корпус от уже использованной гранаты РПГ, никакой опасности уже не представляющий. Его происхождение устанавливается.

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

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