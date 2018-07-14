Не выпускайте Тюрама и Шукера! Сборные Хорватии и Франции троллят друг друга в Твиттере

Сборные Хорватии и Франции устроили в Твиттере дружескую переписку в преддверии финала чемпионата мира-2018.

Хорваты уточнили у Франции, не заявлен ли защитник Лилиан Тюрам на чемпионат мира-2018.Такое беспокойство хорваты проявили из-за того, что именно Тюрам оформил дубль в полуфинале ЧМ-1998 между этими командами. Французы выиграли со счетом 2:1, отправив балканскую команду играть за третье место.

- Эй, Франция! Просто чтобы убедиться - Лилиан Тюрам же не заявлен на этот чемпионат мира, правильно?

Ответ французов не заставил себя долго ждать:

- Привет, Хорватия! Если вы обещаете не выпускать против нас Давора Шукера (он также отличился в полуфинале ЧМ-1998. - Прим. "СЭ"), мы убедим Лилиана не играть. Тем не менее его "замена" (Бенжамен Павар. - Прим. "СЭ") также нацелена на гол.

- Да, это было красиво, - вспомнили хорваты про гол Павара Аргентине в 1/8 финала. - Но у нас есть много качественных вариантов в атаке. С нетерпением ждем финала ЧМ!

- И мы! - ответили французы.

Напомним, решающая игра ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)