"Не хотел задерживать процесс". Защитник сборной Хорватии объяснил, почему он не пожал руку Путину

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич рассказал, почему на церемонии награждения после финала ЧМ-2018 против сборной Франции (2:4) он не пожал руку президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что хотел сделать это, но не хотел задерживать остальных игроков.

- Как вы помните, тогда пошел очень сильный дождь, - цитирует футболиста "Футбол 24". - Я был третьим или четвертым после нашего капитана Луки Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент он развернулся, и я прошел мимо. Не хотел задерживать процесс.

Также футболист рассказал и об известном скандале с Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем.

- Вида забил гол России, потом забил им в серии пенальти. И он не думал, что из этой истории сделают какую-то проблему. Он хотел поздравить своего друга. Если бы Домагой знал, что будет такой скандал, то, наверное, этого не говорил бы. Но все, в том числе и в Хорватии, знают, как он любит Украину. Он много здесь прожил. ФИФА трактовала это как некое подстрекательство и провоцирование. И, насколько я понимаю, по правилам ФИФА, Виду могли наказать. У Вукоевича сразу забрали аккредитацию. А Вида тогда оперативно извинился, и к нему не применяли санкции.