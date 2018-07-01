"Не хочу смерти Дзюбы". Андрей Малахов - о матче Испания - Россия

Известный ведущий Андрей Малахов заявил, что верит в победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Встреча состоится в 17:00 на стадионе "Лужники".

- Мой прогноз на матч? Я верю в победу, - сказал Малахов "СЭ". - Не хочу смерти Дзюбы, он же сказал, что готов умереть сегодня.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что каждый игрок команды будет готов умереть на поле в матче против Испании. (Сергей ЕГОРОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Все о чемпионате мира по футболу-2018