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"Не хочу смерти Дзюбы". Андрей Малахов - о матче Испания - Россия


Известный ведущий Андрей Малахов заявил, что верит в победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Встреча состоится в 17:00 на стадионе "Лужники".

- Мой прогноз на матч? Я верю в победу, - сказал Малахов "СЭ". - Не хочу смерти Дзюбы, он же сказал, что готов умереть сегодня.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что каждый игрок команды будет готов умереть на поле в матче против Испании. (Сергей ЕГОРОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Испания - Россия

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Как закончится матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия?
Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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