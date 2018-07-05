"Не гибель богов". Марчелло Липпи - о выступлении Роналду и Месси на ЧМ-2018

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи считает, что нападающие Криштиану Роналду (Португалия) и Лионель Месси (Аргентина) останутся на вершине мирового футбола, несмотря на неудачное выступление в составе своих сборных на чемпионате мира-2018.

- Это не гибель богов, Роналду и Месси не провалились, - приводит слова Липпи La Gazzetta dello Sport. - Они были лучшими игроками в мире на протяжении десяти лет и останутся таковыми. Сейчас рождаются другие боги, например, Мбаппе. Он напоминает Криштиану, у него прекрасная скорость и невероятные футбольные качества.

Напомним, сборная Португалии проиграла Уругваю в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:2), а Аргентина - Франции (3:4).

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