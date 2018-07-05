08:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Названы самые красивые станции московского метро по версии иностранных болельщиков


Иностранные болельщики, приехавшие в Москву на чемпионат мира, назвали самые красивые станции столичного метро. Список был составлен французскими архитекторами, которые приехали в Россию, чтобы поддержать свою сборную.

- По версии иностранных гостей, на Сокольнической линии самая красивая станция - "Комсомольская", на Замоскворецкой - "Маяковская", на Арбатско-Покровской - "Парк Победы", на Кольцевой - "Таганская", на Таганско-Краснопресненской - "Пушкинская", - говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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