Названы самые красивые станции московского метро по версии иностранных болельщиков

Иностранные болельщики, приехавшие в Москву на чемпионат мира, назвали самые красивые станции столичного метро. Список был составлен французскими архитекторами, которые приехали в Россию, чтобы поддержать свою сборную.
- По версии иностранных гостей, на Сокольнической линии самая красивая станция - "Комсомольская", на Замоскворецкой - "Маяковская", на Арбатско-Покровской - "Парк Победы", на Кольцевой - "Таганская", на Таганско-Краснопресненской - "Пушкинская", - говорится в сообщении на портале мэра Москвы.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.mos.ru/news/item/42344073/?onsite_from=main_page