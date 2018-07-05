Названы города ЧМ-2018 с самыми красивыми болельщицами

30 июня 2018 года. Модель Наталья АНДРЕЕВА в редакции "СЭ". Фото Евгения МАТВЕЕВА, "СЭ"

Опубликован рейтинг городов чемпионата мира-2018 с самыми красивыми болельщицами. Топ-10 был подготовлен по результатам опроса туристов в соцсетях.



Первое место поделили Санкт-Петербург и Сочи.

Десять городов с самыми красивыми болельщицами:



1-2. Санкт-Петербург - 23 процента;



1-2. Сочи – 23 %;



3. Москва – 20 %;

4. Нижний Новгород – 12 %;



5. Екатеринбург – 10 %;



6. Калининград – 4 %;



7. Ростов-на-Дону – 2 %;



8. Казань – 1 %;



9. Волгоград – 1 %;



10. Самара – 1 %.



По данным ФИФА, почти 2,6 миллиона зрителей посетили 56 матчей чемпионата мира. Больше всего болельщиц было у России, Бразилии, Колумбии, Мексики и Аргентины.

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