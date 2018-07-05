Названы города ЧМ-2018 с самыми красивыми болельщицами

Опубликован рейтинг городов чемпионата мира-2018 с самыми красивыми болельщицами. Топ-10 был подготовлен по результатам опроса туристов в соцсетях.
Первое место поделили Санкт-Петербург и Сочи.
Десять городов с самыми красивыми болельщицами:
1-2. Санкт-Петербург - 23 процента;
1-2. Сочи – 23 %;
3. Москва – 20 %;
4. Нижний Новгород – 12 %;
5. Екатеринбург – 10 %;
6. Калининград – 4 %;
7. Ростов-на-Дону – 2 %;
8. Казань – 1 %;
9. Волгоград – 1 %;
10. Самара – 1 %.
По данным ФИФА, почти 2,6 миллиона зрителей посетили 56 матчей чемпионата мира. Больше всего болельщиц было у России, Бразилии, Колумбии, Мексики и Аргентины.
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Дополнительная информация
https://tvil.ru/blog/cempionat-mira-po-futbolu-2018/goroda-chempionata-mira-2018-s-samymi-krasivymi-bolelschicami