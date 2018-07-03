09:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Названа самая посещаемая фан-зона ЧМ-2018

Московская фан-зона на Воробьевых горах. Фото Фото Федор Успенский, "СЭ", "СЭ"
Московская фан-зона на Воробьевых горах. Фото Фото Федор Успенский, "СЭ", "СЭ"

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых популярных фан-зон в российских городах-организаторах чемпионата мира-2018.

Всего более 5 миллионов болельщиков посетили фан-зоны в 11 городах мирового первенства. Рейтинг представлен по данным максимальной дневной посещаемости. 

Топ-10 официальных фан-зон ЧМ-2018:

1. Москва (111 тысяч посетителей/день) 

2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)

3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)

4. Казань (56 тысяч/день) 

5. Екатеринбург (50 тысяч/день)

6. Волгоград (50 тысяч/день)

7. Саранск (40 тысяч/день) 

8. Калининград (38 тысяч/день)

9. Самара (29 тысяч/день)

10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)  

11. Сочи (25 тысяч/день).

Чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

http://turstat.com/fanfest2018fifaworldcup

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