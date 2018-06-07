20:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Назван самый популярный российский футболист в Рунете. Он не попал на ЧМ

Дмитрий ТАРАСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА,, "СЭ"
Дмитрий ТАРАСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА,, "СЭ"
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Поисковая система "Яндекс" назвала самых популярных российских футболистов в сезоне-2017/18. В рейтинг включены игроки, которые чаще всего упоминались в запросах к "Яндексу" в период с июля 2017 года по апрель 2018.

Самым популярным футболистом стал полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. В прошлом сезоне 31-летний игрок стал чемпионом России, проведя за клуб 34 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Топ-23 российских футболистов в поисковой системе "Яндекс":

1. Дмитрий Тарасов – 1,82 млн запросов

2. Андрей Аршавин – 0,84

3. Федор Смолов – 0,39

4. Александр Кокорин – 0,31

5. Игорь Акинфеев – 0,27

6. Артем Дзюба – 0,21

7. Денис Глушаков – 0,15

8. Андрей Лунев – 0,13

9. Александр Головин – 0,11

10. Алан Дзагоев – 0,09

11. Роман Павлюченко – 0,09

12. Далер Кузяев – 0,09

13. Константин Рауш – 0,08

14. Дмитрий Сычев – 0,08

15. Юрий Жирков – 0,08

16. Георгий Джикия – 0,08

17. Павел Погребняк – 0,07

18. Антон Заболотный – 0,07

19. Алексей Миранчук – 0,06

20. Александр Самедов – 0,06

21. Александр Селихов – 0,06

22. Денис Черышев – 0,06

23. Василий Березуцкий – 0,06.

Дополнительная информация

https://yandex.ru/company/researches/2018/fifa-2018?utm_source=yandex&utm_medium=email&utm_campaign=sendr-23060

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