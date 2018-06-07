Назван самый популярный российский футболист в Рунете. Он не попал на ЧМ

Поисковая система "Яндекс" назвала самых популярных российских футболистов в сезоне-2017/18. В рейтинг включены игроки, которые чаще всего упоминались в запросах к "Яндексу" в период с июля 2017 года по апрель 2018.



Самым популярным футболистом стал полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. В прошлом сезоне 31-летний игрок стал чемпионом России, проведя за клуб 34 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Топ-23 российских футболистов в поисковой системе "Яндекс":

1. Дмитрий Тарасов – 1,82 млн запросов



2. Андрей Аршавин – 0,84



3. Федор Смолов – 0,39



4. Александр Кокорин – 0,31



5. Игорь Акинфеев – 0,27



6. Артем Дзюба – 0,21



7. Денис Глушаков – 0,15



8. Андрей Лунев – 0,13



9. Александр Головин – 0,11



10. Алан Дзагоев – 0,09



11. Роман Павлюченко – 0,09



12. Далер Кузяев – 0,09



13. Константин Рауш – 0,08



14. Дмитрий Сычев – 0,08



15. Юрий Жирков – 0,08



16. Георгий Джикия – 0,08



17. Павел Погребняк – 0,07



18. Антон Заболотный – 0,07



19. Алексей Миранчук – 0,06



20. Александр Самедов – 0,06



21. Александр Селихов – 0,06



22. Денис Черышев – 0,06



23. Василий Березуцкий – 0,06.