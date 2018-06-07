Назван самый популярный российский футболист в Рунете. Он не попал на ЧМ

Поисковая система "Яндекс" назвала самых популярных российских футболистов в сезоне-2017/18. В рейтинг включены игроки, которые чаще всего упоминались в запросах к "Яндексу" в период с июля 2017 года по апрель 2018.
Самым популярным футболистом стал полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. В прошлом сезоне 31-летний игрок стал чемпионом России, проведя за клуб 34 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.
Топ-23 российских футболистов в поисковой системе "Яндекс":
1. Дмитрий Тарасов – 1,82 млн запросов
2. Андрей Аршавин – 0,84
3. Федор Смолов – 0,39
4. Александр Кокорин – 0,31
5. Игорь Акинфеев – 0,27
6. Артем Дзюба – 0,21
7. Денис Глушаков – 0,15
8. Андрей Лунев – 0,13
9. Александр Головин – 0,11
10. Алан Дзагоев – 0,09
11. Роман Павлюченко – 0,09
12. Далер Кузяев – 0,09
13. Константин Рауш – 0,08
14. Дмитрий Сычев – 0,08
15. Юрий Жирков – 0,08
16. Георгий Джикия – 0,08
17. Павел Погребняк – 0,07
18. Антон Заболотный – 0,07
19. Алексей Миранчук – 0,06
20. Александр Самедов – 0,06
21. Александр Селихов – 0,06
22. Денис Черышев – 0,06
23. Василий Березуцкий – 0,06.
Дополнительная информация
https://yandex.ru/company/researches/2018/fifa-2018?utm_source=yandex&utm_medium=email&utm_campaign=sendr-23060
- Дмитрий Сычев
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Василий Березуцкий
- Андрей Аршавин
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Роман Павлюченко
- Павел Погребняк
- Юрий Жирков
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Денис Черышев
- Антон Заболотный
- Алексей Миранчук
- Александр Головин
- Далер Кузяев
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия