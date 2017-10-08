Натхо выйдет в стартовом составе сборной Израиля на матч против Испании

Полузащитники ЦСКА и "Марибора" Бибрас Натхо и Марван Каба выйдут в стартовом составе сборной Израиля на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Испании. Оба футболиста провели по 90 минут на поле в игре с Лихтенштейном (1:0).

Все 30 тысяч билетов на встречу с испанцами были распроданы заранее. Причем израильские СМИ подогревали интерес ко встрече, намекая на то, что это может быть последний шанс увидеть сборную Испании с каталонскими футболистами в составе.

Полиции пришлось перекрыть все подступы к гостинице, в которой остановились испанцы, из-за нескольких сотен болельщиков, ждавших "Красную фурию" в Иерусалиме. (Эли ШВИДЛЕР)

Матч Израиль – Испания пройдет завтра, 9 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.