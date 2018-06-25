Наталья Поклонская: "Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ-2018"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская признался, что надеется на победу сборной России на чемпионате мира. Отечественная команда вышла в плей-офф турнира, одержав две победы на групповой стадии и проиграв сегодня Уругваю (0:3).

- Мне хотелось бы, чтобы наши победили - цитирует РИА Новости ответ Поклонской на вопрос о том, каков ее прогноз на финал мирового первенства.

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