22:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Наталья Поклонская: "Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ-2018"

Наталья ПОКЛОНСКАЯ. Фото AFP
Наталья ПОКЛОНСКАЯ. Фото AFP

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская признался, что надеется на победу сборной России на чемпионате мира. Отечественная команда вышла в плей-офф турнира, одержав две победы на групповой стадии и проиграв сегодня Уругваю (0:3).

- Мне хотелось бы, чтобы наши победили - цитирует РИА Новости ответ Поклонской на вопрос о том, каков ее прогноз на финал мирового первенства.

Все о чемпионате мира по футболу-2018 

Уругвай - Россия

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Уругвая?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180625/1138542912.html?referrer_block=index_archive_6

К комментариям
5
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
Материалы других СМИ