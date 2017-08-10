Наталья Ищенко: "Став послом ЧМ-2018, больше увлеклась футболом"

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда как города-организатора чемпионата мира 2018 года Наталья Ищенко отметила важность роли волонтеров на предстоящем турнире. Экс-спортсменка, занимающая пост временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области, с удовольствием посещает футбольные мероприятия, которые не мешают ее основной работе.

– Миссия посла заключается в представлении региона на официальных всероссийских и международных мероприятиях, – цитирует ТАСС Ищенко. – Там, где я могу присутствовать и представить Калининград без ущерба основной работе, я делаю это с удовольствием. Я была на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге, где состоялась презентация регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира. Это последнее мероприятие такого плана для меня на данный момент.

– Вы уже, наверное, и сами начали разбираться в футболе?

– Я всегда болею за команду России вне зависимости от вида спорта. Футболом, естественно, я стала увлекаться и интересоваться больше. Как посол я должна была это сделать. Я курирую подготовку волонтеров к чемпионату мира и часто общаюсь с командой наших добровольцев, которые будут принимать непосредственное участие в проведении мирового первенства. Некоторые ребята уже поработали на Кубке конфедераций, набрались опыта, это была для них как генеральная репетиция. Мы с ними встретились по итогам мероприятия. Они рассказали о плюсах турнира и недочетах, и полученный ими опыт мы стараемся перенести в Калининград, чтобы провести события на высоком уровне. От волонтеров здесь очень многое зависит, особенно впечатление, которое получат болельщики и команды. Волонтеры – те люди, работы которых мы не замечаем, но они нас первыми встречают, последними провожают и в целом создают атмосферу радушия и гостеприимства. Есть распространенное мнение, что волонтеры должны знать все, и мы к этому стремимся.