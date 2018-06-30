Наталья Ищенко: "Перед "Балтикой" стоит задача выйти в РФПЛ"

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании и заместитель председателя правительства и министра спорта Калининградской области Наталья Ищенко в интервью Team Russia положительно оценила чемпионат мира по футболу. И в то же время она добавила, что калининградская "Балтика" должна выходить в премьер-лигу.

– Нам выпала большая честь принять у себя спортивное событие всепланетного масштаба, – сказала Ищенко. – Рады, что месяцы и годы подготовки позволили устроить настоящий праздник и для жителей города, и для гостей из-за рубежа. Кстати, он еще продолжается: программа матчей в Калининграде завершена, но фан-зона будет работать до окончания чемпионата. И конечно же, очень важно, что турнир оставил нам большое наследие.

– Теперь им надо распорядиться. Позвольте прямой вопрос: "Балтика" выходит в российскую премьер-лигу?

– Такая задача перед клубом стоит. Уверена, что он с ней справится. Ведь в прошедшем сезоне "Балтика" значительно улучшила свои показатели, заняв в турнире ФНЛ пятое место. Пора уже выступать в высшем дивизионе, который "Балтика" покинула в 1998 году. Целых 20 лет прошло.

– Согласны, что на ЧМ-2018 Калининграду повезло с матчами? Может быть, даже больше, чем другим городам: Хорватия – Нигерия, Сербия – Швейцария, Испания – Марокко, Англия – Бельгия.

– При этом самым захватывающим, на мой взгляд, получилась встреча Испания – Марокко. А болельщиков больше всего приехало из Хорватии. Складывалось впечатление, что весь Калининград был в красно-белую клеточку.

– Как вели себя английские фанаты?

– Очень достойно. До чемпионата всех интересовал в первую очередь вопрос о болельщиках из Англии. Мы готовились серьезно, но никаких проблем с ними не было. Как, впрочем, и с другими.