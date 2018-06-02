20:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Наталья Ищенко надеется, что на ЧМ-2018 не будет драк


Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, зампред правительства Калининградской области Наталья Ищенко выразила надежду, что чемпионат мира-2018 пройдет без драк. 

- Надеюсь, что все будет в порядке, и этого не будет, - цитирует "Р-Спорт" Ищенко. - Вопросам безопасности уделяется особое внимание. Все-таки нужно понимать, что спорт объединяет. Не случайно будут организовываться товарищеские матчи среди болельщиков. Люди выйдут против друг друга на поле, и их объединит футбол.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия  Нигерия (16 июня),Сербия  Швейцария (22 июня), Испания Марокко (25 июня), Англия  Бельгия (28 июня).

Полный календарь чемпионата мира по футболу

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180602/1137587657.html

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