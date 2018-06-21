"Настраиваемся на матч". "Зенит" опубликовал фото своих аргентинцев

Аргентинские игроки "Зенита" готовятся поддержать свою национальную команду в матче группового этапа чемпионата мира против Хорватии. Встреча состоится сегодня в 21:00 на стадионе "Нижний Еовгород".

На фотографии, опубликованной в официальном Твиттере петербургской команды, присутствуют пятеро игроков: Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Эмануэль Маммана.

- Настраиваемся на матч, - говорится в сообщении.

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