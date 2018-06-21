"Настраиваемся на матч". "Зенит" опубликовал фото своих аргентинцев

Аргентинские игроки "Зенита" готовятся поддержать свою национальную команду в матче группового этапа чемпионата мира против Хорватии. Встреча состоится сегодня в 21:00 на стадионе "Нижний Еовгород".
На фотографии, опубликованной в официальном Твиттере петербургской команды, присутствуют пятеро игроков: Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Эмануэль Маммана.
- Настраиваемся на матч, - говорится в сообщении.
Настраиваемся на #ARG VS #CRO #ЧМ2018 pic.twitter.com/cm6QSDnX46– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 21 июня 2018 г.
Опрос
- Зенит СПб
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони