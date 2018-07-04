"Наши ребята совершили настоящий подвиг". Владимир Габулов - о победе над Испанией

Голкипер сборной России Владимир Габулов считает, что игрокам национальной команды нужно справиться с эмоциями от победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 3:4 пен.) и спокойно готовиться к следующему матчу.
- Дальше надо готовиться к четвертьфиналу, - рассказал Габулов в интервью "Известиям". - Избежать ненужной эйфории и в хорошем состоянии подойти к следующему матчу. Надо держать эмоции при себе и тренироваться.
Он также отметил, что игроки сборной России совершили подвиг, одержав победу над Испанией.
- Сделано большое дело — наши ребята вместе со страной были едины и совершили настоящий подвиг. Теперь так же вместе нужно двигаться дальше. Мы показали на этом чемпионате мира, что способны на очень многое. И не хотим останавливаться на достигнутом, - сказал Габулов.
Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).
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https://iz.ru/762616/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/gabulov-smotret-match-s-ispaniei-so-skameiki-bylo-bezumno-tiazhelo