"Наши ребята совершили настоящий подвиг". Владимир Габулов - о победе над Испанией

Голкипер сборной России Владимир Габулов считает, что игрокам национальной команды нужно справиться с эмоциями от победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 3:4 пен.) и спокойно готовиться к следующему матчу.

- Дальше надо готовиться к четвертьфиналу, - рассказал Габулов в интервью "Известиям". - Избежать ненужной эйфории и в хорошем состоянии подойти к следующему матчу. Надо держать эмоции при себе и тренироваться.

Он также отметил, что игроки сборной России совершили подвиг, одержав победу над Испанией.

- Сделано большое дело — наши ребята вместе со страной были едины и совершили настоящий подвиг. Теперь так же вместе нужно двигаться дальше. Мы показали на этом чемпионате мира, что способны на очень многое. И не хотим останавливаться на достигнутом, - сказал Габулов.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

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