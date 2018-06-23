"Наш фанат стал невинной жертвой. Это ужасно". Хорватский журналист - о драке между аргентинцами и хорватами

Анте Бушкулич, главный редактор хорватской редакции Goal.com, прокомментировал "СЭ" происшествие после матча Хорватия – Аргентина (3:0), в котором фанаты аргентинской сборной избили хорватского болельщика. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич назвала имена нападавших и попросила Россию депортировать их.

- Мы не знаем об этом инциденте больше, чем можно было увидеть на видео. Но то, что там показано, говорит о том, что хорватский фанат стал невинной жертвой, - сказал Бушкулич. - Первое, что мне пришло в голову, - как это могло произойти? Почему не было охранников, все это случилось на входе на стадион!? Только через какое-то время кто-то прошел мимо, а какая-то девушка побежала за помощью.

Если говорить о проблеме хулиганства среди болельщиков, от которой, к сожалению, часто страдают все наши страны - Аргентина, Россия и Хорватия, то конкретно это происшествие оказалось небольшим изолированным инцидентом. Это ужасно и, надеюсь, хорватский фанат не пострадает.

Но, с другой стороны, я до сих пор удивляюсь, как России удалось предотвратить любые проблемы с болельщиками! Прошло 11 дней чемпионата мира, а не было ни одного случая с хулиганом! Мы все помним, что было во Франции два года назад, - так что браво, Россия!

Я полностью согласен и полностью поддерживаю министра Аргентины, которая опубликовала имена и фотографии четырех человек, которые избили хорватского фаната, и попросила об их депортации на родину, запретив посещать матчи в России и Аргентине. Это способ борьбы с так называемыми "фанатами". И я не считаю, что этот инцидент навредит отношениям между Хорватией и Аргентиной. (Игорь НОВИКОВ)

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